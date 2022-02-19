Врио губернатора 18 февраля посетил несколько предприятий Ковровского района.

Врио губернатора Александр Авдеев 18 февраля посетил несколько предприятий Ковровского района. Подробностями о поездке поделились в пресс-службе Белого дома.ООО «Ковровский кролик» - выпускает диетические продукты из крольчатины. С 2016 года компания получила около 10 млн рублей господдержки на развитие отрасли. За пять лет агропредприятие произвело свыше 720 тонн мяса. Сейчас в хозяйстве насчитывается 25 тысяч особей. В ближайших планах – строительство семи новых корпусов. На эти цели потребуется около 700 млн рублей.«Департамент сельского хозяйства направил письма в Минсельхоз об оказании содействия в поиске, а также о включении кролиководства в направление господдержки из федерального бюджета в виде возмещения части затрат на создание или модернизацию производств», – отметил глава региона.Следующей на очереди была Ковровская птицефабрика, которая даёт региону 37% яиц (206 млн штук в год). Сейчас в цехах содержится миллион голов взрослой птицы, среди которых 600 тысяч несушек.«Будем поддерживать предприятие , помогать в расширении рынков сбыта, создавать условия для дальнейшего устойчивого роста», – заверил Авдеев.