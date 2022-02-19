37-летний житель Киржачского района накопил более 350 тысяч долга по алиментам перед своим...

37-летний житель Киржачского района накопил более 350 тысяч долга по алиментам перед своим несовершеннолетним сыном. Чтобы мужчина выплатил положенную сумму ребёнку, судебным приставам пришлось принять ряд мер. В их числе - запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля «KIA Cerato» 2019 года выпуска, а также запрет на выезд за пределы страны.После этого, должник погасил задолженность перед взыскателем в полном объеме.ФОТО:https://pixabay.com/ru