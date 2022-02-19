- Если ваш ребенок любит фантазировать и проводить время за компьютером или планшетом..то можно из...

- Если ваш ребенок любит фантазировать и проводить время за компьютером или планшетом..то можно из этого извлечь пользу для него и для себя - направить увлечение в правильное русло. Например, побывать на серии бесплатных мастер-классов , которые с сегодняшнего дня проводит владимирская международная академия Шаг. Это Айти-Квест "Создание персональной игры Майнкрафт". Вместе с ребенком вы тоже можете попробовать освоить технологии 3Д- моделирования.- Если вам по душе скорость ,не пропустите сегодня утром захватывающие ЗАЗОГОНКИ во Владимире. Состязания на запорожцах уже несколько лет проводят в нескольких регионах. Владельцы самых доступных заднеприводных машин советского производства сколотили своё большое сообщество и проводят турниры. Старт гонки в 10.30 на трассе Загорье, недалеко от Снови- А вечером вы можете успеть на увлекательную выставку , приуроченную ко Всероссийскому Дню защитника НАЛИЧНИКА во владимирский Флигель. Вход свободный. Вас ждут познавательные рассказы о происхождении этих деревянных элементов декора, истории их распространения на Руси . Можно принять участие и в росписи самих наличников. Выставка призвана обратить внимание на проблему сохранения этих резных артефактов в Год народных традиций и культурного наследия.-Ух, а если вы любите лыжи и темное время суток, то вам сегодня обязательно нужно побывать на НОЧНой лыжной гонке в Гусь- Хрустальном в Бариновой роще. Внимание- нужно иметь при себе индивидуальные фонари. Старты раздельные для мужчин на 18 км и женщин - на 12 км. Регистрация открыта - присоединяйтесь.