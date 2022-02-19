В Коврове все оценили фильм, снятый школой детского телевидения. Посвящен он военным событиям -...

В Коврове все оценили фильм, снятый школой детского телевидения. Посвящен он военным событиям - блокаде Ленинграда. В съемочном процессе участвовали около 40 человек. Где и как проходили съемки, что легло в основу сюжета, все расскажет Анастасия Сахарова.-Здравствуй, ты можешь попробовать меня увидеть, но ничего не получится. Хотя мы с тобой очень хорошо знакомы.Связь поколений сквозь года. История - устами взрослых, переживших страшное время Блокады.А рассказывают ее дети.Дана Горелова, ученица школы детского телевидения: «Я играла роль девочки, которая стояла босиком на земле с черным куском хлеба. Мимо нее проходил отец. И никто не знал, вернется ли он с войны».Личные истории оживают в воспоминаниях двух блокадниц. Людмилы Волковой и Александры Захаровой. В то время им было около шести лет. Многое помнят из рассказов родителей.Александра Захарова, жительница блокадного Ленинграда: «Мама рассказывала: идешь по улице.. Лежит человек, он умер. На нем золотые часы, кольца золотые. Но никому это ничего не надо было».Фильм снят и по записям дневника Тани Савичевой, школьницы, которая ежедневно писала о событиях в блокадном Ленинграде.-Бомбят очень страшно. Я думаю о своем папе.Одна из самых трагичных сцен - семейная фотография маленькой Тани , с которой постепенно исчезают все члены семьи. Маленькая сестричка, бабушка, брат, дядя и мама.-Мамы не стало 13 мая в 7:30 утра. Умерли все. Осталась только я.Дмитрий Быстров, заместитель директора МКУ Коврова «Управление культуры и молодёжной политики»: «Действительно, очень сложно поставить себя на ее место. Принять, что она осталась абсолютно одна».Съемка проходила в Коврове, в доме культуры Ленина и в районе "партизанской деревни". Многие ребята были незнакомы до съемок. Но после крепко подружились. Юные актеры - ученики ковровской школы детского телевидения.Алексей Гаврилов, кинооператор: «Сейчас у современных ребят клиповое мышление. Они что-то смотрят, в Тиктоке, в Инстаграме. И они моргают глазами, не помнят, что они уже буквально два дня назад смотрели. Это нормально. И наша задача была - не забывать о прошлом».В съемках приняли участие полсотни ковровчан. Работа была командной, рассказывает режиссер Кристина Малашенко. Каждый успел побыть и оператором, и монтажером, и осветителем. Но главное для создателей фильма - что в нём принимали участие дети.Кристина Милашенко, режиссёр: «Где дети - не просто наблюдатели. Они и участники. Где они знакомятся с главными героями..Где они понимают, что это не выдуманная история. И они могут стать частью этого процесса. Это важно!»-А закат алые, алые, алые. Перед боем выстрелы не слышны.О Великой Отечественной войне снята уже не одна тысяча кинокартин. Но взгляд детский - всегда особенный. Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.