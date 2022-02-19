Муромский лыжник Иван Якимушкин завоевал первую олимпийскую медаль в карьере. Иван стал серебряным призёром Игр в Пекине в масс-старте. Напомним, первое место в 30-километровом масс-старте

Муромский лыжник Иван Якимушкин завоевал первую олимпийскую медаль в карьере. Иван стал серебряным призёром Игр в Пекине в масс-старте. Напомним, первое место в 30-километровом масс-старте свободным стилем занял россиянин Александр Большунов. Он завоевал свою третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Дистанцию в 30 километров он преодолел за 1 час 11 минут 32,7 секунд. Иван