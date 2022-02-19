Золото завоевал другой россиянин Александр Большунов.

Муромлянин Иван Якимушкин завоевал серебро в лыжном масс-старте на 30 километров свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Золото взял ещё один россиянин Александр Большунов. Третьим стал норвежец Симен Крюгер.На финише Якимушкин уступил Большунову 5,5 секунд, но вырвал второе место у норвежского спортсмена, опередив его на полторы секунды.В текущем сезоне уроженец Владимирской области занимает шестое место в общем зачёте Кубка мира. По результатам многодневки Tour de Ski он также показал шестой результат.В прошлом году наш землякИван Якимушкин родился 17 июня 1996 года. Лыжник из Мурома с восьми лет занимается спортом. Из-за отсутствия условий в родном регионе он был вынужден перебраться в Тюмень, за которую сейчас и выступает.