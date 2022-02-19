В мэрии Владимира состоялось заседание КЧС, на повестке дня которого обсуждалась подготовка служб к прохождению паводка. Из-за обильных снегопадов высота снежного покрова превысила норму в ..

В мэрии Владимира состоялось заседание КЧС, на повестке дня которого обсуждалась подготовка служб к прохождению паводка. Из-за обильных снегопадов высота снежного покрова превысила норму в 1,5-2 раза. Сохраняется вероятность подтопления отдельных территорий.Для минимизирования последствий паводка решено расчистить русло реки Рпень. Для выполнения задачи привлекли специалистов из РОССОЮЗСПАСа.Спасатели очистили русло водоёма от мусора и упавших деревьев. Ожидается, что это обеспечит свободный пропуск воды и ледохода.«Рпень заходит в бетонный коллектор. Если не убрать древесный мусор, вся масса воды рискует выйти из берегов и размыть дорогу. Мы уже очистили участок за зданием ПФР на улице Мира и в районе ТЭЦ, где обеспечили беспрепятственное прохождение талых вод. Опасности для жителей соседних домов нет», — заверил заместитель председателя Совета Владимирского РОССОЮЗСПАСа Павел Коршунов.