По приезде в больницу женщина была передана медикам, а сотрудники полиции, убедившись, что гражданке оказана медицинская помощь, продолжили несение службы...

Сотрудники Комендантского отдела ГУ МВД России по г. Москве сопроводили до больницы семейную пару, которой требовалась срочная медицинская помощь в связи с начавшимися родами.В ходе несения службы сотрудники полиции сделали вынужденную остановку на 51-м километре автомагистрали «М4 Дон», когда к ним подъехал автомобиль «Хендэ Элантра». Взволнованный водитель обратился к полицейским с просьбой сопроводить его автомобиль до ближайшей больницы или родильного дома, так как у его жены началась родовая деятельность.Экипаж в составе старшего сержанта полиции Владислава Орлова, старшего сержанта полиции Сергея Толстых, старшего сержанта полиции Станислава Сердюка и старшего сержанта полиции Сергея Левищева приняли решение срочно сопроводить роженицу в ближайшее медицинское учреждение.По приезде в больницу женщина была передана медикам, а сотрудники полиции, убедившись, что гражданке оказана медицинская помощь, продолжили несение службы.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве