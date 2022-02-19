Работы по реконструкции Ковровской районной больницы в Мелехове ведутся с прошлого года в рамках...

Работы по реконструкции Ковровской районной больницы в Мелехове ведутся с прошлого года в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Владимирской области 2021-2025 годов».По проекту работы должны быть завершены до конца 2022 года. Однако фиксируется отставание от графика − оно обусловлено тем, что персонал медицинского учреждения полностью освободил здание только через 7 месяцев после заключения контракта − в феврале 2022 года. Подрядчик намерен максимально нагнать сроки.С 1 февраля участковые врачи – терапевт и педиатр, а также невролог, акушер-гинеколог, эндокринолог − ведут приём в здании муниципального Дома творчества детей и молодёжи. Там же проводится вакцинация, в том числе против коронавируса, базируется процедурный кабинет и лаборатория. Стоматологическая помощь организована в кабинете на улице Советской в Мелехово и в других стоматологических кабинетах поликлиник района. Кроме того, медпомощь жители посёлка могут получить в помещении Первомайского ФАПа, Клязьмогородецкой поликлиники, в поликлинике №3 Ковровской городской больницы №2, детской поликлинике №2 Ковровской городской больницы №2. Кабинет оториноларинголога и рентген-кабинет располагаются в Центральной городской больнице Коврова.ФОТО: Администрация Владимирской области