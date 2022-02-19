Сообщение о пожаре на улице Энтузиастов в Александрове поступило сегодня днём. На момент прибытия...

Сообщение о пожаре на улице Энтузиастов в Александрове поступило сегодня днём. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из квартиры на 4-ом этаже. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 1 кв. м - сгорела детская коляска. Пожарные при помощи спасательных устройств спасли 3 человек, 1 из них ребёнок. Эвакуированы 8 человек. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области