В посёлке Новый Ковровского района строится многофункциональный досуговый центр общей площадью...

В посёлке Новый Ковровского района строится многофункциональный досуговый центр общей площадью почти 400 квадратных метров. Его планируют ввести в эксплуатацию в конце года в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».В новом ДК будут зрительный зал-трансформер почти на 100 мест, молодёжная зона «Антикафе», библиотека, детская игровая зона, комната для занятия спортом и ремесленные мастерские. Проект предусматривает благоустройство и озеленение прилегающей территории, гостевую парковку на 19 машин.На текущий момент готовится территория, снимается плодородный слой почвы, проводится геодезическая разбивка осей здания. Общий объём финансирования – 43,6 млн рублей из бюджета всех уровней.Фото: https://pixabay.com/ru/