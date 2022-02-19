В Муроме 19 февраля припаркованная во дворе машина буквально рухнула под землю. Под транспортным средством провалился асфальт. ЧП произошло на Красногвардейской-40. Инцидент произошёл из-за ..

В Муроме 19 февраля припаркованная во дворе машина буквально рухнула под землю. Под транспортным средством провалился асфальт. ЧП произошло на Красногвардейской-40.Инцидент произошёл из-за лопнувшей водопроводной трубы. Грунт размыло и автомобиль оказался в коллекторе. По счастливой случайности, пострадавших нет. Железного коня подняли при помощи крана. К слову, легковушка завелась, и хозяин отогнал её к другому месту стоянки. Среди повреждений - лишь треснувший задний бампер.Перебоев с водой в окрестных домах во время «спецоперации» не было.