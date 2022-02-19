Сообщение о пожаре в гостинице Золотое кольцо поступило в 20:49.
По информации охранника...
Сообщение о пожаре в гостинице "Золотое кольцо" поступило в 20:49.
По информации охранника гостиницы задымление произошло в повале.
В настоящее время очаг пожара обнаружен, огонь локализован на площади 30 кв. метров.
На месте работает 38 человек личного состава и 13 единиц техники.
Из здания гостиницы эвакуированы 180 человек. По предварительной информации погибших и пострадавших нет.
Информация уточняется.