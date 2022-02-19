Состязания проходят сегодня близ деревни Загорье на ледовой трассе. Название гонкам дал легендарный...
<a href="https://33live.ru/novosti/19-02-2022-vladimirskaya-oblast-prinimaet-etap-znamenityx-zazogonok.html" target="_blank">Владимирская область принимает этап знаменитых ЗАЗогонок</a> - Состязания проходят сегодня близ деревни Загорье на ледовой трассе. Название гонкам дал легендарный...
[url=https://33live.ru/novosti/19-02-2022-vladimirskaya-oblast-prinimaet-etap-znamenityx-zazogonok.html]Владимирская область принимает этап знаменитых ЗАЗогонок[/url] - Состязания проходят сегодня близ деревни Загорье на ледовой трассе. Название гонкам дал легендарный...