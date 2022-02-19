По информации Вестей, в настоящее время сотрудники регионального МЧС ликвидируют пожар в...

По информации "Вестей", в настоящее время сотрудники регионального МЧС ликвидируют пожар в гостинице "Золотое кольцо" во Владимире. Возгорание произошло в подвале. Спасателям пришлось эвакуировать 180 человек.