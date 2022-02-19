Зашел как-то директор цирка в бар и увидел, что все посетители столпились вокруг одного из столов, и глядят на такую забаву: в центре стола стоит перевернутая вверх дном кастрюля, а на ней утка чечётку отбивает. Циркачу это дело понравилось, и он тут же предложил владельцу продать ему увиденный аттракцион. После некоторых уговоров утка вместе с кастрюлей за 10 тысяч баксов перешла к новому хозяину.
Через три дня разъяренный директор цирка прибегает в бар: « Эта твоя утка-фуфло пернатое…! Я перед всей публикой ставлю её на кастрюлю, а она хоть бы лапой шевельнула!!»
«Странно… - удивился прежний владелец утки.- А вы не забыли зажечь свечку под кастрюлей?»
еще анекдот!