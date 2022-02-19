35-летний владимирец обвиняется в 39 эпизодах мошенничества. Как сообщает пресс-служба прокуратуры,...

35-летний владимирец обвиняется в 39 эпизодах мошенничества. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина в течение 7 лет убеждал своих знакомых в своей высокодоходной деятельности в области права и в сфере финансовых операций, которая при вложении денег может принести солидную прибыль благодаря высоким процентам. На самом же деле деятельность мужчины не обеспечивала получения доходов вкладчикам. Более того, мошенник и не намеревался вернуть деньги. Полученное он проигрывал на тотализаторах.Общая сумма привлечённых денежных средств составила более 61 миллиона рублей. В качестве частичного возмещения ущерба, двое из 39 обманутых, получили 10 тысяч рублей.Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г.Владимира для рассмотрения по существу.ФОТО: https://pixabay.com/ru/