Трагедия произошла сегодня утром на улице Лакина в областном центре. На момент прибытия...

Трагедия произошла сегодня утром на улице Лакина в областном центре. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдался дым из квартиры на 5-м этаже 5-этажного дома. Горело имущество и пол в одной из квартир. Спасатели оперативно эвакуировали из подъезда 15 человек, в числе которых были двое детей.Однако, не всех удалось спасти. На пожаре погиб мужчина 1968 года рождения. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области