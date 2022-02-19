Сегодня днём поступило сообщение о задымлении в одном из автосервисов областного центра на улице...

Сегодня днём поступило сообщение о задымлении в одном из автосервисов областного центра на улице Производственной.Сотрудникам МЧС удалось оперативно потушить пожар на площади 16 кв. м. Сгорела внутренняя отделка автосервиса и 3 автомобиля. Во время происшествия пострадал мужчина 1991 года рождения.К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области