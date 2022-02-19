По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 18 февраля первым компонентом...

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 18 февраля первым компонентом вакцины привиты 176 242 жителя областного центра. Вторым компонентом привились 169 651 владимирец. За время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило 229 677 комплекта доз вакцины.Для сформирования коллективного иммунитета во Владимире должны быть привиты 80% взрослого населения города. На 18 февраля во Владимире привиты 76,6% от планового задания. Это выше среднеобластного показателя (72,5%).ФОТО: https://pixabay.com/ru/