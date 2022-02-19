На месте происшествия работали 38 спасателей и 13 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.
Во Владимире во время пожара из гостиницы «АМАКС Золотое Кольцо» эвакуировали 180 человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.
Задымление выявили около 20:30. Огонь вспыхнул в подвале здания. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
На месте происшествия работали 38 спасателей и 13 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.
Подробности и причины произошедшего уточняются.