Специалисты федерального портала Мир квартир проанализировали, как изменились ставки аренды...

Специалисты федерального портала "Мир квартир" проанализировали, как изменились ставки аренды квартир за январь и первую половину февраля этого года по 70 крупным населенным пунктам России, сообщает "Российская газета".Заметный рост арендных ставок на недвижимость наблюдался во Владимире: "однушки" сдают на 10,1% дороже, чем в начале года, "двушки" - на 16,7%, "трешки" - на 14,1%.Однокомнатные квартиры подорожали в 54 городах, двухкомнатные - в 44, трехкомнатные - в 50.ФОТО: https://pixabay.com/ru/