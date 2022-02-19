19 февраля произошли аварийные отключения электричества в Судогодском районе: в посёлках Бор и...

19 февраля произошли аварийные отключения электричества в Судогодском районе: в посёлках Бор и Муромцево (на улицах Октябрьская и Совхозная). Электрики работают над восстановлением энергоснабжения.Департамент ЖХК Владимирской области сообщает, что для профилактики нештатных ситуаций с электроснабжением и предупреждения технологических нарушений в работе электрических сетей во всех районах региона проводятся комплексные мероприятия. Организованы внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10. За сутки расчищено 1,215 гектара просек ЛЭП.ФОТО:https://pixabay.com/ru/