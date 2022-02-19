С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 123 439 владимирцев.

Во Владимирской области на 19 февраля выявлено 2053 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 270 человек. Ещё 298 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 349 - в Ковровском, 9 - в Петушинском, 226 - в Кольчугинском, 221 - в Александровском, 154 - в Юрьев-Польском, 81 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Судогодском, 11 - в Собинском, 67 - в Киржачском, 132 - в Камешковском, 3 - в Гороховецком, 2 - в Меленковском, 26 - в Вязниковском, 173 - в Суздальском и 17 - в Селивановском районах, а также 6 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 123 439 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 32 731 заболевший во Владимире, 14421 - в Ковровском и 13455 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.