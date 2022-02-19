По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки во Владимирской области болезнь унесла...

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки во Владимирской области болезнь унесла жизни 2 жителей Владимирской области. По данным на 18 февраля, число летальных исходов равнялось 3.Также известно, что за сутки заболели 2053 человека. Днём ранее Роспотребнадзор сообщал о 2275 новых случаях заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Ковровском районе и областном центре. Сегодня в Ковровском районе известно о 349 заболевших за сутки. Вчера их было ещё больше - 368. В областном центре, по данным на 19 февраля заболели 270 человек. Накануне суточный прирост заболевших составил 396.ФОТО: https://pixabay.com/ru/