Как сообщает пресс-служба Вязниковского городского суда, в отношении 51-летнего жителя Мурома...

Как сообщает пресс-служба Вязниковского городского суда, в отношении 51-летнего жителя Мурома избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину обвиняют в том,что 10 февраля 2022 года, находясь в Вязниковском районе на участке местности между д. Сизово и д. Серково, умышленно выстрелил в голову потерпевшему из карабина «Tikka T3». Мужчина скончался на месте происшествия, а стрелок скрылся.Как следует из материалов дела, обвиняемый полагал, что стрелял в животное.Расследование уголовного дела продолжается.ФОТО: https://pixabay.com/ru/