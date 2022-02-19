Температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов Цельсия. Синоптики обещают мокрый снег с дождём.

На протяжении 19 и 20 февраля во Владимирской области прогнозируется усиление порывов ветра до 18 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица. Об этом рассказали во Владимирском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов Цельсия. Синоптики обещают мокрый снег с дождём.Напоминаем, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе транспорта и ростом числа ДТП, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением всевозможных конструкций, падением деревьев.Жителей 33-го региона просят не парковать машины под ветхими деревьями и слабоукреплёнными баннерами и щитами.