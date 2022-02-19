За последние сутки во Владимирской области выявлено 2 053 случаев заражения коронавирусом. Это на 222 меньше, чем накануне. Госпитализировано 182. На 42 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 2 053 случаев заражения коронавирусом. Это на 222 меньше, чем накануне. Госпитализировано 182. На 42 больше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 123 439. В лидерах по приросту Ковров – 349 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 298. На третьем