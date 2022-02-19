На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 2053 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 2053 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
349 - в Ковровском районе;
298 - в Муромском районе;
270 - во Владимире;
226 - в Кольчугинском районе;
221 - в Александровском районе;
173 - в Суздальском районе;
154 - в Юрьев-Польском районе;
132 - в Камешковском районе;
81 - в Гусь-Хрустальном районе;
67 - в Киржачском районе;
26 - в Вязниковском районе;
17 - в Селивановском районе;
11 - в Собинском районе;
9 - в Петушинском районе;
8 - в Судогодском районе;
6 - в городе Радужном;
3 - в Гороховецком районе;
2 - в Меленковском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 123 439 случаев заболевания