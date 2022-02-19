На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 2053 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 2053 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:349 - в Ковровском районе;298 - в Муромском районе;270 - во Владимире;226 - в Кольчугинском районе;221 - в Александровском районе;173 - в Суздальском районе;154 - в Юрьев-Польском районе;132 - в Камешковском районе;81 - в Гусь-Хрустальном районе;67 - в Киржачском районе;26 - в Вязниковском районе;17 - в Селивановском районе;11 - в Собинском районе;9 - в Петушинском районе;8 - в Судогодском районе;6 - в городе Радужном;3 - в Гороховецком районе;2 - в Меленковском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 123 439 случаев заболевания