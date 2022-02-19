Сотрудники полиции отметили важность события для ребят.

В преддверии Дня защитника Отечества юным гражданам Вязниковского района, достигшим 14-летнего возраста, в торжественной обстановке вручили первые в их жизни паспорта.Церемония прошла в информационно-правовом библиотечном центре «Интеллект» города Вязники.Паспорта граждан Российской Федерации ребятам вручили исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Вязниковскому району Евгения Лукоянова и представители органов местного самоуправления.Обращаясь к ребятам, Евгения Лукоянова отметила, что получение паспорта является важным событием, свидетельствующим о вступлении во взрослую жизнь, а также напомнила о бережном отношении к документу.На церемонии присутствовали родители и близкие, поддержавшие ребят в этот волнительный и ответственный для них момент.В завершении встречи собравшиеся сделали памятные фото.