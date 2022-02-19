В минувшем году прокуратура Владимирской области выявила 1162 нарушения в сфере исполнения...

В минувшем году прокуратура Владимирской области выявила 1162 нарушения в сфере исполнения законодательства при реализации национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Больше всего нарушений зафиксировано при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» - 449. В рамках нацпроекта администрация Карабанова в Александровском районе должна была предоставить местной жительнице квартиру взамен жилого помещения, признанного аварийным ещё в 2016 году.Также в Ковровском районе нарушены права многодетной семьи. В конце ноября прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании администрации г. Коврова организовать тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, подъезд и транспортную инфраструктуру к их земельному участку.Следом - нацпроект «Здравоохранение», где найдено 244 нарушения. В Киржачской районной больнице вопреки требованиям распоряжения облздрава своевременно не обновлялся регистр лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за этого ряд пациентов не получили медикаменты, назначенные врачом. Пациенты получили необходимые препараты лишь после вмешательства надзорного органа. 2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.210 нарушений зафиксировано в реализации национального проекта «Образование». Основные: некачественное проведение ремонтных работ, неисполнение гарантийных обязательств, несоблюдение сроков поставки оборудования и инвентаря, несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.Также, 92 нарушения выявлено в ходе реализации проекта "Демография", «Культура» -66, «Безопасные и качественные дороги»- 65,«Экология» - 23, «Международная кооперация и экспорт» -6, «Производительность труда и поддержка занятости» - 4, «Малое и среднее предпринимательство»-3.Всего внесено 437 представлений, по результатам их рассмотрения привлечены к дисциплинарной ответственности 281 лицо, к административной – 105, направлено 113 исков в суд, объявлено 54 предостережения, направлено два материала проверки для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых возбуждено 2 уголовных дела.ФОТО: https://pixabay.com/ru/