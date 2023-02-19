Администрация Владимирской области планирует создать сборочное производство белорусских...

Администрация Владимирской области планирует создать сборочное производство белорусских тракторов.Во Владимирской области планируется создание сборочного производства белорусских тракторов на базе действующих владимирских предприятий.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев вместе с гендиректором Минского тракторного завода Виталий Вовк обсудили возможность создания во Владимирской области сборочного производства белорусских тракторов.Потребность в технике в регионе постоянно растёт. Для нужд дорожного хозяйства и жилищно-коммунальной сферы власти постоянно закупают тракторы и другую технику МТЗ. Поэтому главой темой встречи стало возможное создание в регионе сборочного производства белорусских тракторов на базе наших предприятий, сообщила пресс-служба Правительства регионаВ текущих условиях создать полноценный филиал МТЗ полного цикла будет сложно. Но вот собирать в регионе отдельные узлы и агрегаты возможность есть. Потенциалом обладают мощности промтехнопарка «ИТКОл-Точмаш» и ОЭЗ «Доброград-1».Следующая встреча с руководством МТЗ состоится через месяц.Фото pxfuel.com