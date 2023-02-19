Объяснение психолога.

Объяснение психолога.Когда люди приходят разводиться, они заполняют анкету,где указывают причину. По официальнымданным, 7 из 10 женщин, пишут: "он не изменился". То есть люди встречаются,влюбляются, женятся... И все это время, они на самом деле хотят изменить партнера, а не любить.Многие думают, вот сейчас поженимся – все будет по-другому. Сейчас родится ребенок – все будет по-другому. Вот сейчас он найдет работу – все будет по-другому. Важно принять тот факт, что человек может быть собой. А сейчас, еще кое-что, над чем важно задуматься. Мой опыт, как психолога, уверенно заявляет, что людиразводятся потому что они отработали и не отработали свои детские травмы.Когда женщина встречает мужчину, с которым она нечувствует себя любимой, ценной, он не заботится о ней, не защищает ее, чащевсего это связано с отсутствием отца. Возможно, он ушел из семьи, а возможно, он был, нотак относился к маме и к ней, что девочка постоянно чувствовала себя ненужной.И эта травма настолько глубоко осталась в психике, что теперь она выбраламужчину, который холоден к ней или любит так, что она этого не чувствует. Она пытается стать лучше, худеет, старается бытьхорошей хозяйкой, матерью. проходят годы, и в итоге они расходятся, потому чтоона не чувствует себя любимой.Или очень болезненный пример, когда мужчина подавляетженщину. Она многие годы находится в роли жертвы и, возможно, набирается сил иуходит от тирана . Но почему она зашла в отношения с таким мужчиной? Конечно,можно сказать, что это неопытность, юношеская влюбленность или отсутствиевыбора. Но чаще всего это имеет под собой две психологические причины. Первая: ее отец подавлял мать и ее, в семье было насилие, либо воспитывала одна мать и онатак же была авторитарной и доминирующей.Вторая причина: отец был слабым или его не было, и девочке нехватало в детстве сильной мужской руки. При отсутствии правильного образамужчины, портрет "силы", может бытьискажен. То есть сила считывается как подавление, агрессия. И вместодостойного мужчины, она влюбляется в тирана.Важно понять, когда мы рождаемся, мы совершенно ничегоне знаем об этом мире, наш мозг начинает активно создавать карты, по которымбудет жить всю дальнейшую жизнь. И помимо простых понятий и слов складываютсяболее сложные категории: "какая я: красивая или нет?", "кто такой мужчина, ктотакая женщина?", "как строятся отношения в семье?".И вам может казаться, что мужчины вас не ценят, но насамом деле вы не получили карту "ценности вас" от отца. Именно он был первымобразом мужчины, эталонный для вас. Даже если его не было, даже если он былплохим, вы создали свою карту.Какие еще основные причины развода?ИзменыНехватка денегНе сошлись характеромРазные интересыМужчина не развивается, а женщина наоборотНасилие и подавлениеЛюбовь прошлаНо какая бы из этих причин не возникала в пареВажно понять главное – то, как вы видите ивоспринимаете партнера, часто связано с тем, какие отношения были у вашихродителей, как относились к вам. Боль, которую люди испытывают в неудачном браке,чаще всего повтор их модели, а имеющийся партнер ее просто усиливает ипроявляет. На самом деле, все это для того, чтобы вы ее исцелили.Выпишите на листочке, что вас раздражает в муже,партнере и посмотрите, было ли у вас это в детстве по отношению к вам. И второйвопрос, который стоит себе задать: а вы как проявляетесь к партнеру в силу вашейвнутренней боли? Вы на самом деле проявляете тепло и заботу или чаще требованияили назидание?