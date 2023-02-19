В Коврове 18 февраля загорелся многоквартирный жилой дом №15/2 на улице Сосновая. Об этом сообщают в пожарном ведомстве Владимирской области. Сообщение о ЧП поступило в 23-02. На вызов оперативно

В Коврове 18 февраля загорелся многоквартирный жилой дом №15/2 на улице Сосновая. Об этом сообщают в пожарном ведомстве Владимирской области. Сообщение о ЧП поступило в 23-02. На вызов оперативно выехали 6 спецмашин и 25 огнеборцев. К их прибытия 3 подъезд пятиэтажки был сильно задымлен. Спасателям пришлось сормировать 3 звена газодымозащитников для эвакуации людей, разведки и