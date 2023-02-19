Счастье самое быстропроходящее чувство.

Счастье самое быстропроходящее чувство.Все стремятся быть счастливыми, но это самое быстропреходящее ощущение в нашей жизни. О том, как его продлить, и чувствовать себя довольным, удовлетворенным и благополучным, "Дни.ру" рассказала блогер, психолог, сексолог и женский коуч Татьяна Короткова.Совершайте добрые поступкиОчень часто делая приятное другому, мы чувствуем себя счастливее. Только здесь важно соблюдать меру: не "причинять" окружающим добро насильно и не отдавать последнее только потому, что не получается сказать "нет". Важен баланс.Ежедневно делайте один небольшой, но важный добрый поступок. Скажите искренний комплимент, от души поблагодарите, помогите коллеге с проектом и так далее. Главное, чтобы это было вам по силам и шло от души.Много улыбайтесьЕсть проверенное упражнение от плохого настроения: просто улыбнитесь. Пусть даже сначала это получится через силу, делайте! А затем на улыбку отреагирует мозг и пошлет сигнал на выработку эндорфинов. И настроение ваше улучшится. Поэтому привычка улыбаться и искренне смеяться сделает жизнь счастливее.Фокусируйтесь на положительных моментахЭто довольно непросто поначалу. Ведь замечать негатив проще, так уж мы устроены. Но есть эффекивная практика, позволяющая перестроить алгоритмы работы нашего мозга – записывайте каждый день то, что с вами произошло хорошего. Даже самые мелкие события. Найдите, за что можно поблагодарить прошедший день. Так вы перенастроите фокус своего внимания, станете сразу замечать положительные моменты и будете чувствовать себя более радостным и благополучным.Общайтесь со счастливыми людьмиМы все – существа социальные. Поэтому общение с веселыми, радостными, успешными людьми будто заражает нас счастьем. Мы сами напитываемся положительными эмоциями, а потом транслируем их в мир, делая его вокруг себя тоже более счастливым.Вдыхайте любимые ароматы и слушайте любимые песниНаши органы чувств не только дают нам информацию о внешнем мире, но и создают настроение. Если вы будете стараться окружать себя любимыми ароматами и красотой, то чаще будете испытывать положительные эмоции. Добавьте в свою жизнь больше вдохновляющей музыки: например, слушайте ее по пути на работу или делая домашние дела. Лучше, чтобы треки были энергичными и бодрыми. Так вы зарядитесь энергией и поднимете себе настроение.Найдите страстное увлечениеЧеловек, у которого есть любимое занятие, приносящее ему моральное удовлетворение, гораздо счастливее того, кто просто ежедневно выполняет рутинные дела. Найдите то, что поможет самовыражаться, ощущать себя частью чего-то большого и светлого.ПрощайтеЗастаревшие обиды тянут из нас силы и энергию, ведь они постоянно подсознательно прокручиваются в голове. Так мы оказываемся одной ногой в прошлом и никак не можем из него уйти, освободиться, чтобы направить все силы на будущее. Учитесь на ошибках и отпускайте негатив. Этим вы сделаете себе большое одолжение и станете чувствовать себя более легким и радостным.Займитесь спортомФизическая активность не только укрепляет наше тело, но позволяет улучшать настроение. Поскольку во время занятий спортом – любых, даже активная прогулка отлично подойдет – высвобождается адреналин, который дарит заряд бодрости и положительных эмоций.Улучшите жизньОбъективно проанализируйте, что придает вашей жизни положительный окрас, а что влияет отрицательно? Подумайте, какие действия, шаги можно предпринять, чтобы исправить ситуацию.Фокус внимания на себеСравнивайте себя только с собой прошлым. Четко осознавайте свою ценность и не принимайте на свой счет негатив от окружающих.