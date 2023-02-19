Как во Владимирской области осуществляются проекты «Земля для стройки» и « Гаражная...

Как во Владимирской области осуществляются проекты «Земля для стройки» и « Гаражная амнистия»?Основными задачами Росреестра является регистрация прав, государственный кадастровый учет, земельный надзор, геодезический контроль, контроль за арбитражными управляющими и другие, отметил Алексей Сарыгин, руководитель Управления Росреестра по Владимирской области.Одним из наиболее значимых направлений деятельности Управления Росреестра остается госрегистрация прав и кадастровый учет. В 2022 году общее количество зарегистрированных прав, ограничений, обременений объектов недвижимости в регионе составило 415411, что более чем на 20% больше, чем в 2021 году.«Земля для стройки»Правительство области предоставляет в Росреестр сведения о земельных участках и территориях, которые потенциально могут быть вовлечены в оборот для жилищного строительства. Эта информация размещается на публичной кадастровой карте. Область и территориальное управление Росреестра тесно сотрудничают в рамках проекта реализации «Земля для стройки».Действует оперативный штаб при управлении Росреестра. На 1 января 2023 года этот штаб утвердил 164 земельных участка (территории) суммарной площадью свыше 626 га, которые соответствуют необходимым критериям для дальнейшего вовлечения в оборот в целях жилищного строительства. Из них более 540 га — под ИЖС, остальные площади — под многоквартирные дома.«Гаражная амнистия»Права собственности по «гаражной амнистии» больше всего оформляют в городе Владимире, где гаражи стоят дороже, чем в других территориях области. Кроме того, амнистией обычно пользуются члены гаражных кооперативов, и крупнейшие ГСК сосредоточены как раз в областном центре. В малых городах и сельских территориях гараж, как правило, строился уже на земельном участке при индивидуальном доме. И под амнистию не попадает.Бесплатно в рамках гаражной амнистии происходит предоставление земельного участка. А вот сама процедура по изготовлению технического плана, схемы участка платная, и ее выполняют кадастровые инженеры.На 1 января 2023 года этот штаб при управлении Росреестра утвердил 164 земельных участка (территории) суммарной площадью свыше 626 га, которые соответствуют необходимым критериям для дальнейшего вовлечения в оборот в целях жилищного строительства. Из них более 540 га — под ИЖС, остальные площади — под многоквартирные домаПри этом количество тех, кто заявил о желании воспользоваться гаражной амнистией, гораздо больше, чем количество зарегистрированных прав.Фото pxfuel.com