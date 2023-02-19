Камешковский район заключил соглашение о начале побратимских отношений со столицей Шри-Ланки – городом Шри-Джаяварденепура-Котте. Договор был подписан в ходе визита делегации Владимирской области на остров.

Камешковский район заключил соглашение о начале побратимских отношений со столицей Шри-Ланки – городом Шри-Джаяварденепура-Котте, - сообщает пресс-служба районной администрации. Договор был подписан в ходе визита делегации Владимирской области на остров.Владимирцы провели встречу с председателем совета по связям с общественностью, финансам и инвестициям парламента Шри-Ланки и представителями муниципального совета. Кроме того, делегация посетила торгово-промышленную палату города Коломбо, встретилась с послом РФ и руководителем местного Русского дома.В состав владимирской делегации также вошли представители Владимирского филиала РАНХиГС. Они намерены установить научные связи с образовательными учреждениями Шри-Ланки.