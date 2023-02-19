Прокуратура Владимирской области выяснила, что во всех районах 33 региона медикам урезают зарплату. Об этом сообщили в самом ведомстве. В проверке на соблюдение трудового законодательства в

Прокуратура Владимирской области выяснила, что во всех районах 33 региона медикам урезают зарплату. Об этом сообщили в самом ведомстве. В проверке на соблюдение трудового законодательства в сфере здравоохранения также участвовала региональная госинспекция труда. Выяснилось, что в областных медучреждениях трудовые договоры были оформлены с нарушениями. Вскрылся факт задержек надбавок и компенсаций, а локальные акты не соответствовали