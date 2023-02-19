На 20 февраля 2023 года приходится начало Масленичной недели. В этот день на Руси начинали печь...

На 20 февраля 2023 года приходится начало Масленичной недели. В этот день на Руси начинали печь блины и встречались с родственниками, помогали нуждающимся и друг другу.Также 20 февраля в народном календаре назвали днем Луки в честь преподобного Луки Елладского. В эту дату принято поминать усопших родных. Хозяйки пекли пироги и угощали ими нуждающихся людей, чтобы они помянули покойных. Наши предки старались не устраивать в эту дату шумных праздников и не заключали брак. Это может привести не только к неприятностям, но и к серьезной болезни кого-то из родных.Могущница – второе название праздника. Пошло оно от травы с крестообразными листьями – лапчатки, которая обладает чудесными свойствами. Верили, что средства, приготовленные из неё 20 февраля для лечения и других потребностей, приобретают необыкновенную целебную силу и являются очень эффективными.Что можно делать 20 февраля 2023 года?1. Нужно помолиться святому Луке Елладскому о здоровье, исцелении для себя и членов своей семьи.2. В день Луки пекли пироги с луком — традиционное блюдо в такой праздник.3. На Могущницу приготавливали целебные снадобья и отвары из лапчатки.Что нельзя делать 20 февраля 2023 года?1. Главное чего нельзя делать в праздник Могущницы, – это пить черный или зеленый чай.2. Не рекомендуется делать в этот день покупки. Они либо будут бракованные, либо бесполезные, либо вовсе быстро придут в негодность.3. Нельзя подметать полы в доме в этот день, так можно вымести всю удачу и достаток.Фото pxfuel.com