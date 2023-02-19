Памятник святым Петру и Февронии Муромским установили у Храма Христа Спасителя в Нововоронеже. В...

Памятник святым Петру и Февронии Муромским установили у Храма Христа Спасителя в Нововоронеже.В Нововоронеже состоялось открытие скульптурной композиции благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским, сообщила администрация Нововоронежа. Памятник установили у Храма Христа Спасителя.Композиция Муромских символизирует любовь и верность, ценности семьи и брака, ее смысловая и эстетическая привлекательность позволяют с уверенностью сказать, что она станет излюбленным местом встреч, отдыха и знаковых событий для горожан. Особенно, для молодоженов и влюбленных парФото: официальная группа вконтакте Администрация Нововоронежа