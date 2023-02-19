Жена модельера Валентина Юдашкина поделилась домашним рецептом йоркширского пуддинга.

Жена модельера Валентина Юдашкина поделилась домашним рецептом йоркширского пуддинга.Жена модельераВалентина Юдашкина поделилась необычным для нашей страны рецептом — йоркширскимпуддингом. Это рецепт несладких булочек из Северной Англии, подаваемых к воскресномуобеду. Марина Юдашкина рассказала, как готовит булочка она.ИнгредиентыМолоко — 200 мл.Мука — 200 гр.Яйца — 4 шт.Подсолнечноемасло — 1 ч.л. в формочку.Соль, сахар — щепотка.Жена ВалентинаЮдашкина добавляет, что для приготовления еще понадобится глубокая чаша иформочки для запекания.СпособПриготовленияДля начала необходимовзбить в глубокой чаше 4 яйца. В чашу наливаем молоко и перемешиваем. Затемнеобходимо добавить муку, щепотку соли и сахара. Теперь главная задача — перемешатьтесто так, чтобы не было комочков.На дно формочекдля запекания наливаем по чайной ложке подсолнечного масла и отправляем вдуховку на 15 минут, чтобы подогреть. Как только масло станет горячим, в формыдо середины наливаем тесто.Запекатьйоркширский пуддинг нужно при температуре 190 градусов 20 минут. Булочкиполучаются очень мягкими. Марина Юдашкина советует поклонникам попробоватьразные начинки, подойдут любые.Приятного аппетита!