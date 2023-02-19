Список скончавшихся звезд шоу-бизнеса.

Список скончавшихся звезд шоу-бизнеса."Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать, – спел однажды Виктор Цой. Но бывает ведь и так, что любить очень хочется, а жизнь вдруг обрывается. Редакция Дни.ру вспомнила звезд шоу-бизнеса, кто отдал Богу душу вскоре после апофеоза любви – свадьбы. Итак, кто же они – умершие после свадьбы знаменитости, и есть ли среди них те, кто стал вдовой или вдовцом вскоре после фразы: "Пока смерть не разлучит нас"?Прохор Шаляпин будто попал в трагикомедию: прямо на свадьбе, где гости гуляли по поводу его бракосочетания с гражданкой США Татьяной Дэвис, один из приглашенных заразил "молодую" коронавирусом. Сразу после праздника Шаляпин улетел в Россию, а женщина оказалась под капельницей. Два месяца спустя сердце ее не выдержало. Прохор на похороны не приехал, а родителям усопшей даже не разрешили проститься с кремированной затем дочерью.Марина Коташенко еле успела стать супругой Александра Градского. Целых 17 лет он отказывался от регистрации отношений, даже несмотря на двоих родившихся детей. И вот, каким-то чудом, ровно за месяц до остановки сердца своего партнера, Марине удалось стать, наконец, официальной супругой мэтрароссийского шоу-бизнеса. Композитор, к слову, в последние дни, что он провел в сознании, был так плох, что на площадку "Голоса" его доставляли .ПевицаВалентина Легкоступова умерла также спустя всего месяц после свадьбы. Только что вступившая в третий брак артистка стала, как поделился ее сын, увлекаться горячительными напитками в компании своего нового мужа. Результатом одного из таких вечером стала пробитая голова. Пропавшую с радаров женщину обнаружила дочь и отправила мать с отчимом в "нарколожку", откуда ту перевезли в больницу. Дальше было так: отек мозга, трепанация, кома, смерть.Михаил Круг – убитый в своем собственном доме во время перестрелки прожил в браке с Ириной Круг всего лишь год. Ворвавшиеся преступники напали на тещу шансонье, затем на жену, которая только что родила. Закрыв любимую от дула пистолета, Михаил схлопотал пулю и умер по дороге в больницу. Вдова певца позднее сама взяла в руки микрофон и вплыла в мир шоу-бизнеса под песни покойного супруга, в чем и преуспела.Курт Кобейн тоже прожил с супругой не более года. Бурный роман, приведший к беременности Кортни Лав и, затем, к свадьбе двух звезд-шоу-бизнеса, закончился весьма трагично. Культовый певец не смог совладать с сильнейшими психическими расстройствами и поэтому наложил на себя руки. Кортни, к слову, до сих пор хранит усопшему любимому верность.