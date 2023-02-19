Резкий скачок атмосферного давления ожидается во Владимирской области. Завтра, 20 февраля погода...

Резкий скачок атмосферного давления ожидается во Владимирской области.Завтра, 20 февраля погода во Владимире будет пасмурная, пройдет небольшой снег.Температура воздуха повысится до -7°C днем. Ночью столбик термометра опустится до -11°C.Ветер восточный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 734 до 735 мм.рт.стНародный прогноз погодыВ этот день почитается память преподобного Луки Елладского. В старину была вкусная традиция печь в этот день пирожки с луком. А погоду нашим предкам в этот день предсказывали солнце и облака: если солнце «заходит красно» — будет холодное лето; облака высоко — к хорошей погоде.Фото pxfuel.com