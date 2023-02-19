Масленица – праздник солнца в концепции мироздания.

Масленица– праздник солнца в концепции мироздания.В 2023 году он выпадает на 20 февраля, что противоречит традициям предков. Древние славяне провожали зиму ежегодно в день весеннегоравноденствия — в марте. С принятием на Руси православия Масленицу вообще хотели отменить, но народная любовь к празднику была слишком велика — и тогда дату в календаре подвинули, чтобы не мешала церковному посту.Однако идейная суть торжества осталась прежней. Это всегда победа света над тьмой, а также веселые похороны зимы и жизненныхнеурядиц. Блины же — исконно поминальное блюдо. Ключевую роль для Масленицы играет их желтый цвет и округлая форма, ведь прообразом праздника выступает солнечный лик.Это связано с представлениями славян о мировом устройстве."Согласно сказаниям, Солнце на небе было символомбожественного триединства Рода, Ярилы и Сварога, их общим началом жизни, тогдакак Огонь в древние времена служил центром мира, в котором проходила вся жизньчеловека", — информирует аннотация к экспонатам в новосибирском"Музее Солнца".Масленица как праздник установилась под воздействиемкульта Солнца, который оставил после себя массу следов. До сих пор актуальнысолярные знаки и изображения в формате оберегов. На Руси ими украшалинациональные костюмы, стяги, оружие и военную амуницию, храмы, бытовые предметыи даже строения.Практически все славянские городища и поселения строились по модели солярных знаков и были точно ориентированы на четыре стороны света. Касалосьэто и домоустройства. Комнаты размещали по принципу движения Солнца. Одной изведущих зон была изба как избавительница от неведения, где по утрам с гимнами имолитвами встречали восход. Имела большое значение и светлица — женскаямастерская, где на лица падали солнечные блики, наполняя людей светлой энергией ивыражаясь в творчестве.Свадьбы древние русичи на Масленицу не играли — для этогобыл день осеннего равноденствия. Однако холостых юношей уже подгоняли создавать семью. На шумных гуляниях они присматривались кдевушкам, спускаясь вместе с ледяных гор. А еще всей гурьбой хороводы водили и на саняхпо кругу мчались, чтобы "раскатать" солнце.Новобрачных в период Масленицы по традиции снегом закапывали,чтобы Мать Сыра Земля ото сна очнулась. Подходили для этого исключительномолодожены, поскольку недавно прошли свадебный обряд — одну из главных солнечныхцеремоний.Ритуальные костры для сжигания чучела размещали на возвышенностях, поближе к Солнцу. Славяне пытались синтезировать земной и небесный огонь, чтобы скорее потеплело. Кострына Масленицу должны были наполнить светом обширное пространство, принести полямплодородие.Чучело же канонически символизировало богиню зимы исмерти Мару. Ее соломенный образ предавали огню, запуская процесс очищения иобновления. Славяне понимали, что все события цикличны по законам Солнца: как зимусменяет весна, ночь сменяет день, так и физическая смерть — не конец, а этапперерождения.