Спортсмены из Владимирской области установили новый рекорд на Первенстве России по легкой атлетике...

Спортсмены из Владимирской области установили новый рекорд на Первенстве России по легкой атлетике среди юношей до 18 лет.Ребята заняли первое место в эстафете 4х400 и установили новый рекорд России - 3:20.30 на первенстве России среди юношей до 18 лет.Среди победителей:Гривин НикитаНазаров ДмитрийКочетков СтаниславКудрявцев РодионК соревнованиям ребят готовили тренеры МБУ «СШОР №4» по легкой атлетике :Леменкова Кристина ОлеговнаСудаков Константин Александрович.Фото официальная группа вконтакте УФКС и МП