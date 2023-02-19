Старость должна быть в радость. Во Владимире уже больше года работает группа долговременного ухода...
Старость должна быть в радость. Во Владимире уже больше года работает группа долговременного ухода для пожилых людей. В народе ее стали называть по доброму - "детским садом для взрослых "- прекрасная альтернатива дому престарелых. О резонансном полезном проекте всё узнала Кристина Иванова.
- Мы их не лечим, а что вот только врач прописывает. Пьют свои лекарства. Напоминаем, кому надо лекарства выпить.
Такова уж особенность местных подопечных - возраст. Вместе с которым часто приходит и гипертония. Потому утро в группе всегда начинается с измерения давления.
Кристина Иванова:
- Такие центры нужны, прежде всего, пенсионерам, которые недавно пережили инфаркты или инсульты. В учреждении применяются современные оздоровительные технологии плюс социальная реабилитация. Которая в приятной компании, конечно, проходит значительно быстрее.
- Доброе утро тебе, я рада тебя видеть!
- Спасибо, Дианочка.
- Передавай мячик дальше.
Если тонометр показал нормальные цифры, день продолжает утренняя разминка - не только физическая. Эмоциональная. Еще раз поприветствовать друг друга, улыбнуться - настрой на весь день. Группа долговременного ухода за пожилыми людьми работает чуть больше года на базе комплексного центра соцобслуживания. В народе ее прозвали "детским садом для пенсионеров" - и программы дня действительно очень похожи. Вот, например, психолог достают ящик с цветными кубиками и пирамидками.
- У Зои Михайловны сегодня настроение "цилиндрическое". Вот такие бусы получились. Хорошо.
Оказывается, мелкую моторику, ощущение форм и цветов необходимо развивать не только в два, но и в восемьдесят.
Диана Колодочка, психолог в социальной сфере:
- Мы строим башни, мы строим сказочные города, собираем бусы в разных узорах, в разных интерпретациях. Все это развитие и поддержка психических процессов.
Пенсионеры рисуют красками и мелками, делают поделки и фотографии, оформляют выставки. Для многих из них, рассказывают в Центре, это психологически важная "отработка" за потерянное детство. Сюда приходят бабушки и дедушки, чьи первые годы жизни пришлись на Великую Отечественную войну. Светлане Борисовне 85, родом она из Ленинграда. Блокады удалось избежать - семья успела эвакуироваться. Но юные годы, конечно, все равно были не по-детски тяжелыми. Как она говорит сама, "здесь я добираю то время".
Светлана Карпова, жительница г. Владимира:
- Видите, мы каких зайцев сделали, вот здесь какие мы картины нарисовали. И заяц вот такого содержания. В общем, очень интересно. Нам нравится. Девочки, подтвердите, пожалуйста.
- Очень нравится!
Попасть в группу могут все желающие - нижнего возрастного порога нет. Приоритет в очереди у тех, кому требуется реабилитация. Ее проходят, в том числе, и на специальных тренажерах. Этот, в виде круглого стола, помогает возвращать подвижность рук после инсульта.
Галина Юдина, заведующая отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста:
- Содержит 20 интерактивных программ. Четыре независимых экрана позволяют одновременно за этим столом заниматься четырем получателям социальных услуг.
Елена Витальевна, жительница г. Владимира:
- Рука потихоньку двигаться начинает. Ну, она еще, конечно, не совсем у меня отошла. У меня тяжелый случай.
Елена Витальевна здесь недавно. Но уже уверена, что запишется во второй поток. Чтобы помочь большему количеству, группа работает по сменам. Одна длится максимум месяц. Дальше опять надо встать в очередь. Если будут показания.
Елена Чинцова, директор владимирского комплексного центра социального обслуживания населения:
-У нас случаи были, когда человек после инсульта пришел, женщина пришла. Рука одна вообще не действовала, она не могла ее в кулак сжать, в левой руке что-то с собой приносила пакетик уже после месяца занятий она, когда ушла, несла правой рукой свой пакет с вещами.
Платно здесь только питание - около четырех тысяч в месяц. Малообеспеченные не платят ничего. Группа работает с девяти утра и до трех, четырех вечера. То есть пока, например, дети пенсионеров работают. Не отказывают практически никому. Маломобильным помогают добраться - есть свой транспорт. Отдельно работает группа для людей с ментальными расстройствами. И "детским садом для пожилых" сами себя они не называют. Формат гораздо шире. А из яслей просто взяли самое подходящее. Как, например, тихий час. С определенного возраста без него вновь никак.
Кристина Иванова, Александр Голубев, Вести "Владимир".