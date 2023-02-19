Старость должна быть в радость. Во Владимире уже больше года работает группа долговременного ухода...

Старость должна быть в радость. Во Владимире уже больше года работает группа долговременного ухода для пожилых людей. В народе ее стали называть по доброму - "детским садом для взрослых "- прекрасная альтернатива дому престарелых. О резонансном полезном проекте всё узнала Кристина Иванова.- Мы их не лечим, а что вот только врач прописывает. Пьют свои лекарства. Напоминаем, кому надо лекарства выпить.Такова уж особенность местных подопечных - возраст. Вместе с которым часто приходит и гипертония. Потому утро в группе всегда начинается с измерения давления.Кристина Иванова:- Такие центры нужны, прежде всего, пенсионерам, которые недавно пережили инфаркты или инсульты. В учреждении применяются современные оздоровительные технологии плюс социальная реабилитация. Которая в приятной компании, конечно, проходит значительно быстрее.- Доброе утро тебе, я рада тебя видеть!- Спасибо, Дианочка.- Передавай мячик дальше.Если тонометр показал нормальные цифры, день продолжает утренняя разминка - не только физическая. Эмоциональная. Еще раз поприветствовать друг друга, улыбнуться - настрой на весь день. Группа долговременного ухода за пожилыми людьми работает чуть больше года на базе комплексного центра соцобслуживания. В народе ее прозвали "детским садом для пенсионеров" - и программы дня действительно очень похожи. Вот, например, психолог достают ящик с цветными кубиками и пирамидками.- У Зои Михайловны сегодня настроение "цилиндрическое". Вот такие бусы получились. Хорошо.Оказывается, мелкую моторику, ощущение форм и цветов необходимо развивать не только в два, но и в восемьдесят.Диана Колодочка, психолог в социальной сфере:- Мы строим башни, мы строим сказочные города, собираем бусы в разных узорах, в разных интерпретациях. Все это развитие и поддержка психических процессов.Пенсионеры рисуют красками и мелками, делают поделки и фотографии, оформляют выставки. Для многих из них, рассказывают в Центре, это психологически важная "отработка" за потерянное детство. Сюда приходят бабушки и дедушки, чьи первые годы жизни пришлись на Великую Отечественную войну. Светлане Борисовне 85, родом она из Ленинграда. Блокады удалось избежать - семья успела эвакуироваться. Но юные годы, конечно, все равно были не по-детски тяжелыми. Как она говорит сама, "здесь я добираю то время".Светлана Карпова, жительница г. Владимира:- Видите, мы каких зайцев сделали, вот здесь какие мы картины нарисовали. И заяц вот такого содержания. В общем, очень интересно. Нам нравится. Девочки, подтвердите, пожалуйста.- Очень нравится!Попасть в группу могут все желающие - нижнего возрастного порога нет. Приоритет в очереди у тех, кому требуется реабилитация. Ее проходят, в том числе, и на специальных тренажерах. Этот, в виде круглого стола, помогает возвращать подвижность рук после инсульта.Галина Юдина, заведующая отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста:- Содержит 20 интерактивных программ. Четыре независимых экрана позволяют одновременно за этим столом заниматься четырем получателям социальных услуг.Елена Витальевна, жительница г. Владимира:- Рука потихоньку двигаться начинает. Ну, она еще, конечно, не совсем у меня отошла. У меня тяжелый случай.Елена Витальевна здесь недавно. Но уже уверена, что запишется во второй поток. Чтобы помочь большему количеству, группа работает по сменам. Одна длится максимум месяц. Дальше опять надо встать в очередь. Если будут показания.Елена Чинцова, директор владимирского комплексного центра социального обслуживания населения:-У нас случаи были, когда человек после инсульта пришел, женщина пришла. Рука одна вообще не действовала, она не могла ее в кулак сжать, в левой руке что-то с собой приносила пакетик уже после месяца занятий она, когда ушла, несла правой рукой свой пакет с вещами.Платно здесь только питание - около четырех тысяч в месяц. Малообеспеченные не платят ничего. Группа работает с девяти утра и до трех, четырех вечера. То есть пока, например, дети пенсионеров работают. Не отказывают практически никому. Маломобильным помогают добраться - есть свой транспорт. Отдельно работает группа для людей с ментальными расстройствами. И "детским садом для пожилых" сами себя они не называют. Формат гораздо шире. А из яслей просто взяли самое подходящее. Как, например, тихий час. С определенного возраста без него вновь никак.Кристина Иванова, Александр Голубев, Вести "Владимир".