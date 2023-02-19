С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180257 владимирцев.

Во Владимирской области 19 февраля выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 человек. Ещё 13 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 12 - в Ковровском, 5 - в Александровском, 7 - в Гусь-Хрустальном, по 3 в ЗАТО Радужный и Киржачском, по 2 - в Камешковском, Вязниковском и Кольчугинском, по 1 - в Гороховецком, Меленковском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180257 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49976 заболевших во Владимире, 21339 - в Ковровском районе и 19480 - в Муроме.