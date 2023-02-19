Во Владимирской области для электромобилей введут бесплатный проезд на платных участках федеральных...

Во Владимирской области для электромобилей введут бесплатный проезд на платных участках федеральных дорог.С 1 марта и до конца 2023 года владельцам электромобилей разрешат бесплатный проезд по платным дорогам.Речь идет о платных участках на федеральных трассах. Для этого автовладельцы должны будут приобрести или взять в аренду у «Автодора» бесконтактный транспондер. Его стоимость составляет около 3,5 тысячи рублей.Как предупредили в госкомпании, проехать на обычном автомобиле с этим транспондером бесплатно не получится. С их счета все равно спишутся деньги за проезд по трассе, а устройство отключат от акции без возможности повторного участия в ней.Фото pxfuel.com