На грядущей неделе во Владимирской области немного похолодает. Согласно сервису «Яндекс.Погода», к 23 февраля столбики термометров опустятся до -10 градусов.

На грядущей неделе во Владимирской области немного похолодает. Согласно сервису «Яндекс.Погода», к 23 февраля столбики термометров опустятся до -10 градусов.В понедельник ожидается шесть градусов ниже нуля. Самым холодным днём на неделе станет среда, 22 февраля. Синоптики прогнозируют -14 градусов. Ночью температура опустится до 17 градусов.К выходном заметно потеплеет. В субботу ожидается около нуля градусов. В течение недели возможны обильные снегопады.