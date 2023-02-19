Во Владимирской области на восстановление лесов выделят более 24 миллионов рублей. До конца 2023...

Во Владимирской области на восстановление лесов выделят более 24 миллионов рублей.До конца 2023 года на увеличение площади лесовосстановления из бюджета выделят 24,5 миллиона рублей, а на обновление противопожарной техники более 37 миллионов рублей.В прошлом году объем лесовосстановительных мероприятий составил 112%, выращено почти 20 миллионов штук сеянцев. Лесовосстановительные работы провели в Селивановском, Андреевском, Меленковском лесничествах. Проблемным вопросом стало сокращение объемов вырубки леса, и как следствие, дефицит площадей для выполнения плановых объемов по лесовосстановлению.Что же касается кадрового вопроса, министерство лесного хозяйства планирует привлекать студентов из Муромцевского лесотехнического техникума.Фото pxfuel.com